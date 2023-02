© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale di Bruxelles ha ordinato l'immediata scarcerazione di Niccolò Figà-Talamanca, responsabile dell'Ong "No peace without justice" e indagato nell'indagine di presunta corruzione legato a ingerenze straniere nelle istituzioni europee. A quanto si apprende da Bruxelles, Figà-Talamanca, in carcere dal nove dicembre scorso, sarebbe stato scarcerato senza condizioni. (Beb)