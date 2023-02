Lombardia 2023: Bonaccini, le nostre Regioni possono farcela solo se dentro l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Pierfrancesco Majorino "ha dimostrato di essere un grande amministratore pubblico. Conosce i problemi del territorio, stando in Europa ha acquisito quella capacità di capire che deve risolvere il problema di chi esce dal bar, ma deve avere uno sguardo lungo perché Regioni come le nostre ce la possono fare solo se stanno dentro all’Europa”. Lo ha affermato oggi il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, durante il suo intervento dal palco di un evento elettorale del Partito Democratico, in corso a Bergamo. “Ho fiducia Pier che ce la farai, te lo meriti. Ve lo meritate voi, e per non avere rimorsi il giorno dopo, combattere fino all’ultimo” ha concluso il suo appello Bonaccini. (Rem)