Brasile: Carnevale, moglie di Lula potrebbe sfilare nel sambodromo di Rio

- La moglie del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, Janja, è stata invitata a sfilare nella tradizionale parata di Carnevale in programma nel sambodromo di Rio de Janeiro. Janja deciderà se accettare o meno l'invito arrivato dalla scuola "Imperatriz Leopoldinense" in base all'agenda degli impegni presi in precedenza da lei e il marito. La first lady è stata nominata madrina del gruppo "vecchia guardia", composta dai più antichi componenti di ciascuna scuola di Samba, dopo una polemica sorta nel giorno della cerimonia di insediamento del presidente Lula, il 1 gennaio. Nell'occasione, infatti, la influencer Antonia Fontenelle aveva criticato l'abito scelto da Janja comparandola appunto alla "vecchia guardia di Imperatriz" (i cui colori sociali sono oro, bianco e verde). (segue) (Brb)