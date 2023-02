Brasile: Carnevale, moglie di Lula potrebbe sfilare nel sambodromo di Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del presidente ha incontrato i vertici della scuola di samba di Imperatriz Leopoldinense presso il Centro culturale Banco do Brasil, nel centro di Rio. L'obiettivo dichiarato dalla first lady era quello di rafforzare i legami con la scuola e sapere di più in merito ai progetti del programma "Imperatriz sociale" rivolto alla popolazione della favela del Complexo do Alemao, dove sorge la scuola. "D'ora in poi, saremo più vicini per comprendere le esigenze dell'istituzione e contribuiremo a promuovere attività sociali e culturali. Riprenderemo i progetti per queste regioni periferiche e le scuole di samba sono fondamentali in questo processo", ha affermato Janja. In campagna elettorale il presidente Lula aveva realizzato un evento elettorale nel Complexo do Alemao. (Brb)