Lombardia 2023: Majorino, siamo grande comunità politica, vogliamo essere sopresa

- "Siamo una grande comunità politica che si sta incontrando e discutendo qui in Lombardia, che affronta queste settimane con grande spirito unitario perché vogliamo essere la sorpresa della nostra regione. Vogliamo far vivere la cultura del cambiamento, dei diritti, di chi dice che vengono prima le persone". Lo ha affermato oggi il candidato presidente a Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, in chiusura dell'evento elettorale del Pd che si è svolto a Bergamo. (Rem)