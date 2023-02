Ungheria-Italia: Urso incontra Nagy, serve ambiziosa politica industriale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La necessità di una ambiziosa politica industriale europea è stata condivisa dal ministro Adolfo Urso e dal ministro dello Sviluppo economico ungherese Márton Nagy in un incontro svoltosi questo pomeriggio a Budapest. Italia e Ungheria – riferisce una nota – hanno medesime valutazioni sulla proposta della Commissione ancora eccessivamente vaga sulla ridefinizione degli aiuti di Stato, con il rischio di creare ulteriori divari in Europa e poco ambiziosa sul piano della risorse. Occorre assolutamente definire e circoscrivere i settori strategici e le modalità di investimento e i utilizzare a tal fine anche le risorse del Pnrr e degli altri strumenti europei, accelerando e snellendo le procedure. “Se non si agisce subito e con una politica assertiva l’Europa rischia la deindustrializzazione, a cominciare di settore automotive su cui i due Paesi non intendono affatto rinunciare”. Il ministro Urso – prosegue la nota – ha incontrato successivamente il vice ministro degli Esteri e del Commercio Levente Magyar: al centro del colloquio la difficile situazione politica ed economica a seguito della guerra e la ricostruzione dell’Ucraina, le potenzialità del porto di Trieste su cui l’Ungheria ha investito e la candidatura di Roma per Expo 2030. (Rin)