Lazio 2023: Bianchi, sanità privata sia complementare e non conflittuale con la pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre “investire su sanità pubblica, immaginando quella privata come complementare, quindi complementarietà e non conflittualità”. Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, nel corso del confronto su Sky Tg 24. "Bisogna ripartire dalla medicina territoriale per dare una risposta alle liste d’attesa e alla migrazione sanitaria. Rafforzare il primo livello di intervento, Assistenza sanitaria domiciliare, anziani e famiglie con patologie e che devono farsene carico”, ha concluso Bianchi.(Rer)