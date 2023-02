Lazio 2023: Rocca, va riorganizzata sanità a partire da abbattimento liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Lazio "c'è da abbattere le liste d'attesa nella sanità del Lazio, bisogna attendere fino a 14 mesi per le prestazioni diagnostiche e nei pronto soccorso si attende in barella fino a cinque giorni e si usa il fax per le prenotazioni. Il tema centrale è dare dignità ai cittadini del Lazio". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto su Sky Tg 24. (Rer)