Cospito: Gasparri (FI), delirio a università La Sapienza, uniti contro i violenti

20 luglio 2021

- Siamo al delirio. “All'università La Sapienza di Roma appaiono manifesti in cui si parla di un omicidio di Cospito mentre è lui stesso a fare lo sciopero della fame”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in un video pubblicato su Facebook. “Si mette addirittura l'immagine del presidente della Repubblica su questi manifesti. Quasi chiamando in causa tutte le istituzioni. Si è passati da una sbagliata campagna della sinistra contro il 41 bis, dalle visite a ripetizione nelle carceri e anche a colloqui, per carità brevi e occasionali ma con boss della mafia e della 'ndrangheta che non sono dei leader politici con cui confrontarsi, per arrivare a questo clima di minacce e di violenze”, ha sottolineato Gasparri, che ha aggiunto: “Tutti uniti contro il terrorismo della mafia. Lo Stato deve soccorrere chi soffre ma deve anche applicare, in maniera severa, le norme vigenti come il 41 bis. Invece che minacciare querele e portare le vicende in tribunale, la sinistra chiarisca anche essa le sue posizioni e si unisca a un'iniziativa a tutela delle Istituzioni. Forza Italia è per il 41 bis, sostiene l'azione di Nordio e vuole contrastare ogni forma di criminalità". (Rin)