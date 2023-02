Cospito: Gardini (Fd’I), solidarietà a Colosimo, nuovamente vittima di intimidazioni anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà “alla nostra deputata Chiara Colosimo, nuovamente vittima sui social di gravi intimidazioni da parte degli anarchici pro Cospito”. Lo dichiara in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Elisabetta Gardini. “Un proiettile, un cappio, uno striscione a favore del detenuto in regime di 41 bis e la solita ridicola accusa di fascismo, conditi da minacce di morte, non fermeranno il lavoro di Fratelli d’Italia. Nessun passo indietro sul 41 bis, sempre a difesa dello Stato. Forza Chiara”, aggiunge Gardini. (Rin)