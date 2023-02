Cospito: Conte, Meloni scappa da domande su caso Delmastro-Donzelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Poco fa Giorgia Meloni “è scappata davanti alle domande dei giornalisti sul caso Delmastro-Donzelli e sulla irresponsabile diffusione di informazioni riservate su mafia e terrorismo, rinviando al futuro una sua presa di posizione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Fra i disastri a ripetizione di questa storia Giorgia Meloni è l'assente ingiustificata. Non pervenuta per l’imbarazzo. ‘Ho perso le parole’ è una bellissima canzone di Ligabue, ma non può essere la reazione del Presidente del Consiglio di una nazione come l’Italia. Le diamo un suggerimento: dica ai due ‘Fratelli d’Italia’ Delmastro e Donzelli di dimettersi dal ministero della Giustizia e dal Copasir. È l’unica soluzione. Va percorsa subito. Il tentativo di scaricare responsabilità politiche su parlamentari di opposizione che hanno visitato detenuti sta solo aggravando la loro posizione, perché conferma l’utilizzo di informazioni acquisite per ragioni di ufficio per finalità di lotta politica. Ogni giorno che passa senza le loro dimissioni è un disastro in più per il Paese”, aggiunge Conte. (Rin)