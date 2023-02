© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato un percorso per la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, inoltre abbiamo 2,6 miliardi per le infrastrutture stradali per migliorare la viabilità e anche la sicurezza sulle strade". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso del confronto su Sky Tg 24. (Rer)