Imprese: TotalEnergies, esposizione a partecipazioni Adani "limitata"

- Il gruppo francese TotalEnergies ha giudicato "limitata" la sua "esposizione" legata alle partecipazioni nelle attività del gruppo indiano Adani, accusata di pratiche illegali. Le due verifiche "condotte in occasione di questi investimenti effettuati da TotalEnergies, giudicate soddisfacenti, erano conformi alle migliori pratiche e tutti i documenti pertinenti nel settore pubblico sono stati dovutamente esaminati", si legge in una nota. TotalEnergies detiene il 50 per cento nella joint venture Adani Total Private Limited, il 37,4 per cento di Adani Total Gas Limited, il 19,75 per cento di Adani Green Energy Limited e il 50 per cento di Agel23. In tutto l'esposizione del gruppo francese, al 31 dicembre del 2022, era di 3,1 miliardi d dollari. (Frp)