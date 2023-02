Abruzzo: Difensore civico, Regione valorizzi esperienza Nuclei cura primaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli articoli di stampa – sottolinea ancora il Difensore civico - si legge che la Regione ha preso una posizione precisa negando la possibilità di subentro, però si legge anche che tale situazione riguarda esclusivamente la Asl 1”. Per questo, in ragione delle funzioni attribuitegli dalla Legge regionale istitutiva e nel prioritario interesse dei cittadini, il Difensore civico regionale chiede di conoscere: "le ragioni ostative al subentro dei nuovi medici di famiglia nei Nuclei di cura primaria in sostituzione dei medici collocati in pensione; le cause delle dichiarate indisponibilità economiche e di bilancio; le cause della sostenuta disparità di trattamento tra le diverse Asl della Regione". La missiva di Morra si conclude con "l'auspicio che l'Amministrazione regionale assuma tempestivamente tutte le iniziative necessarie per non disperdere ma, anzi, valorizzare l'esperienza dei Ncp". (Gru)