Lazio 2023: Bianchi, in giunta con Pd grande lavoro, ma poi su programmi spaccatura

- In giunta regionale, insieme al Pd "si è fatto un gran lavoro, su transizione ecologica e su turismo, e c’è stata una coerenza su temi e sulle materie seguite dal M5s. Poi è successo qualcosa, sui programmi, invece di un confronto, c’è stata spaccatura", e a differenza di quanto successo in Lombardia, “Da Renzi e Calenda è stato imposto un candidato come D’Amato che ha difeso il termovalorizzatore che per noi non è accettabile". Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, nel corso del confronto su Sky Tg 24.(Rer)