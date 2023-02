Lazio 2023: D'Amato, sereno su Corte conti, M5s ora accusa ma taceva in giunta insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'inchiesta della Corte dei conti "sono molto sereno, c'è un appello, lo affronterò con serenità. Mia madre dice sempre 'male non fare, paura non avere'. Mi sorprende però che questo tema venga sollevato ora e non sia stato sollevato per tutto il tempo in cui abbiamo governato insieme in giunta, e non sia stato sollevato dal presidente Giuseppe Conte quando mi invitò al tempo durante la pandemia, tuttavia siamo in uno Stato di diritto e sono sereno". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso del confronto su Sky Tg 24.(Rer)