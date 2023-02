Lazio 2023: Rocca, donne nel mio programma? Non ci sono neanche uomini ma solo cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla polemica sull'assenza delle donne nel programma elettorale “non c’era alcun riferimento a un genere specifico ma ai cittadini, non c'erano neanche gli uomini, se è per questo”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto su Sky Tg 24. “La mia storia personale – ha aggiunto - parla per me, per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, sia a livello nazionale che internazionale”, ha concluso Rocca.(Rer)