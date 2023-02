Etiopia: premier Ahmed incontra esponenti tigrini per la prima volta dopo firma accordo pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed, insieme ad altri esponenti del governo di Addis Abeba ha incontrato per la prima volta con i membri del comitato per l'accordo di pace del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè per la prima volta dal dall’intesa avvenuta a Pretoria (Sudafrica) lo scorso 2 novembre. Lo riferisce l’emittente statale etiope “Ebc”. L’incontro è avvenuto nella città di Halala Kella, nell'Etiopia meridionale. Nella loro discussione le parti hanno valutato le attività svolte in merito all'attuazione dell'accordo di pace e si è definita una direzione sulle questioni che richiedono una maggiore attenzione in futuro, riferisce l’emittente etiope.(Res)