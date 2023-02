Usa-Cina: Blinken sente omologo, pallone sonda è un atto irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a cui ha comunicato la cancellazione del suo viaggio a Pechino dopo la rilevazione di un pallone sonda cinese nello spazio aereo statunitense. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, in cui si precisa che il capo della diplomazia di Washington avrebbe dovuto andare in Cina per continuare le discussioni avviate dai presidenti dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, in occasione del summit dei leader del G20 che si è tenuto lo scorso novembre a Bali, in Indonesia. “Il segretario ha preso atto delle dichiarazioni delle autorità cinesi, ma ha ribadito che una violazione della sovranità e dello spazio aereo degli Stati Uniti rappresenta un atto irresponsabile: alla luce della situazione, è stato ritenuto non appropriato organizzare una visita in Cina”, si legge nella nota. (Was)