Medio Oriente: Alto commissario Onu Turk esorta israeliani e palestinesi a fermare "illogica escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha esortato a porre fine all'"escalation illogica che si è andata accumulando, a scapito dei diritti umani di palestinesi e israeliani". Lo riferisce una nota dell'ufficio di Turk. "Piuttosto che raddoppiare gli approcci falliti di violenza e coercizione che hanno fallito singolarmente in passato, esorto tutti i soggetti coinvolti a uscire dall'illogicità dell'escalation che si è conclusa solo con cadaveri, vite distrutte e totale disperazione", ha affermato il funzionario. Per l'Alto commissario "le recenti misure adottate dal governo di Israele stanno solo alimentando ulteriori violazioni e abusi della legge sui diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario". “L'anno scorso è stato registrato un numero record di palestinesi uccisi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est, e il numero più alto di vittime israeliane all'interno di Israele e nella Cisgiordania occupata da molti anni. Già quest'anno abbiamo visto più spargimenti di sangue, più distruzione e la situazione continua a diventare più instabile", ha aggiunto. (segue) (Res)