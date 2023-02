Ostia: tredici colpi di pistola per uccidere Fabrizio Vallo, la spranga non salva il 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si torna a sparare e a morire ad Ostia. Non ha ancora un volto, e neanche un nome, l’assassino che nella notte tra giovedì e venerdì ha quasi scaricato l’intero caricatore di una pistola semiautomatica addosso a Fabrizio Vallo, 47 anni, pregiudicato residente in via del Sommergibile. Tredici colpi sparati - tanti sono stati i bossoli che i carabinieri hanno trovato per terra - di cui 7 andati a segno; tanti sono stati, infatti, i fori contati in varie parti del corpo della vittima a cui non è stata lasciata speranza di sopravvivenza. All’arrivo dei militari della compagnia di Ostia, l’assassino era già fuggito e tra i residenti, nonostante la zona fosse molto popolata, pochissimi hanno raccontato di aver sentito i colpi di pistola. Quindi inutile anche sperare di trovare qualcuno che avesse assistito all’assassinio. La vittima aveva precedenti per furti e rapine, in passato anche per droga, e la zona è fortemente “marcata” dalla presenza di clan; fattori che, però, non sono sufficienti, secondo i carabinieri che indagano, a far ritenere come preferita la pista dell'agguato malavitoso. Il 47enne, infatti, aveva una spranga, come se fosse lui a voler aggredire qualcuno e questo non farebbe ritenere plausibile l’ipotesi dell’agguato; in quel caso, infatti, la vittima sarebbe stata sorpresa inerme. Quel che è certo, dato il numero di colpi sparati, è l’intenzione di uccidere. La pista, quindi, pur non escludendone altre, è quella della lite o di una vendetta.(Rer)