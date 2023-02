Abruzzo: scuola, iscrizioni 2023/2024 vedono crescita costante licei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I licei si confermano la scuola più gettonata dagli studenti abruzzesi, con il 62,7 per cento delle preferenze, consolidando il dato dello scorso anno. Questi i dati aggiornati al 3 febbraio riferiti alle iscrizioni online al prossimo anno scolastico, 2023/2024, la cui procedura si è conclusa il 31 gennaio scorso. Anche in Abruzzo le preferenze globali risultano essere in linea con la tendenza nazionale: oltre ai licei, si confermano al secondo posto gli Istituti tecnici, con il 28,1 per cento; stabili anche i professionali, con una media percentuale in Regione del 9,2 per cento. Fra i Licei si conferma al primo posto l'indirizzo scientifico (17,80 per cento), mentre continua la sua "scalata" quello di Scienze umane (11,30 per cento) guadagnando due punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, la provincia di Teramo ha fatto registrare il maggior numero di iscrizioni nei Licei con il 65 per cento, seguita da Pescara (62,9) L'Aquila (61,9) e Chieti (61,5). La percentuale più elevata di iscritti negli Istituti tecnici si raggiunge all'Aquila (31,6 per cento) e Chieti (31,3 per cento). Baluardo dei professionali è, invece, la provincia di Teramo con il 12,1 per cento seguita da Pescara (11,3). Per ciò che concerne gli altri ordini di scuole, nella primaria si registra una preferenza per le 27 ore settimanali (40,32 per cento), con la scelta del tempo pieno in aumento al 33,27 per cento. (Gru)