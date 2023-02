Ue: raggiunto l'accordo sull'introduzione di un tetto al prezzo dei derivati da petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori degli Stati Ue hanno raggiunto un accordo sull'introduzione di un tetto al prezzo per le esportazioni a Paesi terzi dei prodotti raffinati del petrolio russo. L'accordo raggiunto fissa il prezzo a 100 dollari al barile per i prodotti di alta qualità (come ad esempio il gasolio) e a 45 dollari al barile per quelli di bassa qualità (olii combustibili). A quanto si apprende da Bruxelles, sarà lanciata a breve una procedura scritta per formalizzare l'accordo politico raggiunto. Il tetto entrerà in vigore domenica, assieme all'embargo ai prodotti raffinati del petrolio proveniente da Mosca, fissato per adesso a 60 dollari al barile. L'accordo sulle cifre del tetto raggiunto fra gli Stati membri, conferma quello raggiunto fra Unione europea, G7 e Australia. (segue) (Beb)