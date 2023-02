Ecuador: organizzazioni indigene annunciano "no" ai referendum del presidente Lasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di organizzazioni indigene dell'Ecuador, in protesta per il mancato rispetto di accordi raggiunti a ottobre con il governo, ha annunciato che voteranno "no" agli otto referendum su sicurezza, riforma della democrazia e ambiente, proposti dal presidente, Guillermo Lasso. "Dì no ai referendum di Lasso. Fratello ecuadoriano, non cadere nella trappola, il governo non cerca soluzioni per il Paese. Il referendum, serve solo a dare ossigeno a un cattivo governo", si legge in un messaggio che la Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie) ha pubblicato sul proprio profilo twitter. Secondo il leader della Conaie, Leonidas Iza, il governo ha rispettato solo il dieci per cento dei 218 accordi presi per porre fine alle proteste sociali che hanno paralizzato il Paese la scorsa estate. Le proteste puntavano a modificare le politiche economiche e sociali del governo Lasso, a partire dalla richiesta di contenere il prezzo della benzina. Si tratta di mozioni analoghe a quelle che sfociarono nelle violente manifestazioni di ottobre 2019, chiuse con alcune morti e costate ampie correzioni di rotta al governo dell’allora presidente, Lenin Moreno. (segue) (Brb)