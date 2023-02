Ecuador: organizzazioni indigene annunciano "no" ai referendum del presidente Lasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 5 febbraio l'Ecuador celebrerà un referendum su otto quesiti per la riforma della Costituzione. Un articolato fortemente voluto dal presidente, Guillermo Lasso, e che mette nel mirino alcuni capisaldi dell'ordinamento interno: tra le altre cose, si discute se introdurre l'estradizione, oggi inesistente, un taglio nel numero dei parlamentari e una restrizione al numero di partiti politici, così come una riforma per rendere autonoma la procura generale. Un opportunità per "sconfiggere il nemico di tutti, la criminalità legata allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità organizzata", sostiene il presidente Guillermo Lasso dopo un 2022 segnato da cifre record su indici di delinquenza e morti violente. Parte dei circa 13,4 milioni di elettori saranno anche chiamati ad eleggere organi legislativi ed esecutivi di diverse amministrazioni locali. (segue) (Brb)