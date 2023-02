Iran: Usa annunciano sanzioni contro il Cda di una società che produce droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di otto dirigenti della società iraniana Paravar Pars Company, già colpita da misure economiche restrittive europee e statunitensi per la produzione dei droni Shahed in dotazione alle forze aerospaziali delle Guardie della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran). In una nota, il Tesoro Usa ha anche annunciato nuove sanzioni nei confronti di due navi della Marina iraniana, denominate Iris Makran e Iris Dena. “Le aziende iraniane continuano a produrre droni per le Guardie della rivoluzione e per l’esercito di Teheran, senza contare che le autorità iraniane stanno fornendo droni alla Russia, nel quadro del conflitto in Ucraina”, ha ricordato il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le nuove sanzioni hanno colpito Hossein Shamsabadi, amministratore delegato di Paravar Pars; Ali Reza Tangsiri, presidente del consiglio di amministrazione; Abualfazl Nazeri, vicepresidente del consiglio di amministrazione; e i consiglieri Mohsen Asadi, Mohammad Sadegh Heidari Mousa, Abulfazl Salehnejad, Mohammad Reza Mohammadi e Abulghasem Valagohar. (Was)