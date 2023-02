Ungheria-Italia: incontro a Budapest tra ministri Urso e Nagy su nuova politica industriale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Incontro a Budapest del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il ministro dello Sviluppo economico d‘Ungheria, Márton Nagy, "per un confronto sulle proposte italiane per la definizione della nuova politica industriale europea". Lo riferisce su Twitter il ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Rin)