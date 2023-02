Economia: Messina (Intesa), Italia Paese di grande solidità e forza relativa, ma attenzione a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che su diversi settori, in particolare sul fronte del mondo delle imprese, l'Italia rimanga un Paese di grande solidità e di grande forza relativa, oggi forse il miglior Paese d'Europa. Sul fronte del mondo corporate non esiste un altro paese in Europa che abbia la diversificazione delle nostre imprese. Devo dire che rappresentano un punto di forza assoluto del nostro Paese". Lo ha detto il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la presentazione dei risultati del bilancio 2022 a Milano. "L'altro punto di forza unico del nostro Paese - ha poi aggiunto - è rappresentato dalle famiglie. In Italia continuano ad avere forme di risparmio elevate: indubbiamente questo rimane un fattore di fortissima differenziazione dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei". "Purtroppo nel mondo delle famiglie c'è una percentuale che è impattata in modo drammatico dall'incremento dell'inflazione. Quella fascia di povertà che richiede, da parte di tutti noi operatori sul mercato e governo, delle attenzioni e delle cautele", ha concluso Messina.(Rem)