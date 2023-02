Iran: scarcerato su cauzione il regista Jafar Panahi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regista iraniano Jafar Panahi è stato rilasciato oggi su cauzione e ha lasciato il carcere di Evin, dove era recluso da alcuni mesi. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc" nella versione in persiano. Lo scorso primo febbraio, Panahi aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la mancata gestione del suo caso giudiziario. Nei giorni scorsi, diversi artisti iraniani avevano espresso preoccupazione per le sue condizioni fisiche. Panahi era già stato stato arrestato l'11 luglio 2022, prima dell'inizio delle proteste contro il regime scoppiate a settembre scorso, per scontare una pena detentiva di sei anni comminata nel 2010 per "propaganda contro il sistema". Subito dopo la scarcerazione è stata pubblicata una foto del cineasta con la moglie. (Res)