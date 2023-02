Usa: deputata repubblicana Spartz si ritirerà dalla politica nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata repubblicana Victoria Spartz ha annunciato che si ritirerà dall’attività politica al termine del suo mandato, e che non si candiderà nuovamente nel 2024. In una nota, la deputata dell’Indiana ha affermato che “è stato un onore rappresentare il mio Stato al Congresso, e apprezzo molto il sostegno che ho sempre ricevuto: insieme abbiamo vinto alcune battaglie importanti, e per i prossimi due anni continuerò a lottare per ottenere nuovi risultati”. La Spartz, 44 anni, ha aggiunto di avere deciso di ritirarsi per passare più tempo con la propria famiglia. (Was)