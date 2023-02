Uruguay: a gennaio inflazione all'8,05 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'indice dei prezzi al consumo in Uruguay è cresciuto dell'8,05 per cento su anno, on calo rispetto all'8,29 per cento registrato a dicembre 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine), segnalando che su mese l'incremento è stato dell'1,55 per cento. Si tratta del valore annuale più basso dal dicembre del 2021 e del quarto mese consecutivo di calo. A dicembre, la Banca centrale dell'Uruguay aveva aumentato di 25 punti base il tasso di sconto, elevandolo all'11,5 per cento, uno degli indici più alti nella regione. (Abu)