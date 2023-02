Giustizia: Berlusconi, polemiche rafforzano necessità riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche di questi giorni che riguardano la giustizia, “rafforzano la nostra convinzione che è necessario approvare rapidamente una riforma del sistema giudiziario, dando attuazione agli impegni presi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, impegni che noi condividiamo totalmente”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro. “Se l’arte di governo consiste nel fare il bene possibile nelle circostanze date, questa volta direi che lo abbiamo fatto al di là di ogni dubbio. In poche settimane, e con una squadra di governo non ancora rodata, abbiamo varato una legge finanziaria che anticipa alcune delle riforme strategiche che sono nel programma di Forza Italia: un primo aumento delle pensioni minime, salite a 600 euro, alcuni passi sulla strada della decontribuzione dei contratti di primo impiego dei giovani, provvedimenti fiscali che estendono la flat tax”, ha sottolineato Berlusconi, che ha aggiunto: “Eppure la gran parte delle risorse erano bloccate dalla necessità assoluta di fronteggiare il caro-bollette e il prezzo dell’energia. In queste condizioni non si sarebbe potuto fare altro. Certo, è solo l’inizio, gli impegni presi in campagna elettorale nei cinque anni rimangono tutti validi. Li realizzeremo nell’ambito temporale della legislatura”. (Rin)