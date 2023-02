Pensioni: Berlusconi, minime a mille euro entro legislatura, anche per mamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro impegno di legislatura “è quello di portare le pensioni minime a mille euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme, che non hanno mai potuto svolgere un lavoro retribuito sacrificandosi per la famiglia tutta la vita”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro. “L’altro impegno è quello di offrire una speranza concreta di lavoro ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, perché sono troppi quelli che oggi non studiano e non lavorano. Il nostro progetto prevede invece, di giungere alla completa defiscalizzazione e decontribuzione per i contratti di primo impiego. Questo significa ridurre a meno della metà il costo del lavoro effettivo sostenuto da un’azienda”, ha aggiunto Berlusconi. (Rin)