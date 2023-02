Carceri: Sisto, Ronzulli e Cattaneo a Pavia, servono più manutenzione e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e i capigruppo azzurri di Senato e Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, si sono recati presso la Casa circondariale di Pavia per visitare l'istituto e dare ascolto e risposte alle istanze del personale ed alle esigenze in termini di infrastrutture, servizi ed edilizia. "La situazione del carcere di Pavia merita la massima attenzione; sono necessari interventi di manutenzione straordinaria per consentire che i percorsi rieducativi siano meglio garantiti e, quanto al personale, presto entreranno in organico un numero significativo di ispettori e sovraintendenti”, hanno sottolineato. “Forza Italia – hanno proseguito – così ribadisce il proprio impegno in materia di giustizia, prestando la massima attenzione alle donne e agli uomini impegnati in un servizio così gravoso, nonché ai diritti fondamentali dei detenuti previsti dalla Costituzione". (Rin)