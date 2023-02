Roma: Infomobilità, corteo, corsa del Ricordo e potature sulla Nomentana, gli eventi dei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 13, un corteo sfilerà da piazza Vittorio a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico. Domenica, dalle 10:30 alle 14:30, all'auditorium Conciliazione è in programma un evento politico. Dalle 8 sarà vietata la circolazione su via della Conciliazione tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9, è in programma la Corsa del Ricordo con percorso su via Laurentina, via dei Corazzieri, via de Suppé, via Gaurico, via Fratelli Laurana, via della Divisione Torino, via Gigante, via dei Genieri, via degli Arditi, via dell'Esercito, via dei Bersaglieri, via della Cecchignola, via di Tor Pagnotta, via della Divisione Folgore, via dei Lancieri, via della Canzone del Piave, via Laurentina e via Oscar Sinigaglia. Possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico. Da lunedì, per interventi di potatura, via Nomentana sarà chiusa dalle 8 alle 18, esclusi sabato e domenica, in entrambi i sensi di marcia tra corso Trieste e viale XXI Aprile. Bus deviati. Queste le principali segnalazioni di Roma Servizi per la mobilità. (Com)