Lazio 2023: Rocca, stop Tar a gara Cup ennesima dimostrazione incapacità giunta Zingaretti-D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop da parte del Tar del Lazio all’aggiudicazione a favore della Rti Cns dei cinque lotti della gara comunitaria per l’acquisizione del servizio Cup costituisce l’ennesima prova del disastro gestionale e amministrativo della Sanità del Lazio sotto la giunta Zingaretti-D'Amato. Lo riferisce in una nota il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca. "È palese la totale assenza di capacità di governo che ha portato a questo ennesimo stop, che sicuramente provocherà ulteriori disagi a tutti quei cittadini che hanno bisogno di cure e che chiedono una sanità più efficiente”, conclude. (Com)