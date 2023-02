Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale si è attestato a gennaio al 57,7 per cento, in calo rispetto al 64,3 per cento di dicembre 2022. Lo riferiscono i dati diffusi oggi dall’Istituto di statistica turco (TurkStat). Gennaio ha segnato un terzo mese consecutivo di calo dei prezzi al consumo e il livello più basso in undici mesi, una tendenza che, secondo il ministro del Tesoro e delle Finanze Nureddin Nebati, dovrebbe aumentare ulteriormente nel periodo a venire. "I dati attuali indicano che ci siamo lasciati alle spalle il periodo più difficile dell'inflazione e che i prossimi mesi saranno migliori", ha scritto Nebati sul suo profilo Twitter. (segue) (Res)