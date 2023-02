Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è in calo rispetto al picco dell'85,5 per cento registrato lo scorso ottobre, il massimo da 24 anni, alimentata da una serie di tagli dei tassi di interesse non ortodossi da parte della Banca centrale turca e richiesti dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che sono iniziati nel settembre 2021 e hanno causato un crollo della lira turca. Gli economisti attribuiscono il rallentamento in parte a un calo del prezzo delle importazioni di energia da parte della Turchia. I prezzi del gas naturale sono scesi ai livelli di inizio 2022 dopo l'impennata registrata dopo l’invasione russa dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio. Mese su mese, i prezzi al consumo sono aumentati del 6,65 per cento, ha affermato l'istituto di statistica. (segue) (Res)