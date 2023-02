Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per frenare la spirale inflattiva, il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha triplicato il salario minimo, aumentato i salari statali, offerto un alleggerimento del debito e aumentato le pensioni per milioni di persone. Il salario minimo è stato aumentato del 55 per cento per il 2023, con Erdogan che ha anche annunciato una misura che consentirebbe a più di 2 milioni di persone di andare in pensione anticipata. Il presidente turco ha aperto anche alla possibilità di ulteriore aumento del salario minimo nel corso dell’anno, se necessario. In questi mesi, le autorità turche hanno esortato le catene di supermercati a fare di più per frenare l'impennata dei prezzi al consumo, ostacolando eventuali speculazioni. Secondo i dati forniti di TurkStat, l'inflazione core, che esclude elementi volatili come cibo ed energia, ha subito un aumento per la prima volta da ottobre attestandosi intorno al 53 per cento a gennaio. L'indice nazionale dei prezzi alla produzione (Ppi) è aumentato del 4,15 per cento su base mensile con un aumento annuo dell'86,46 per cento. (segue) (Res)