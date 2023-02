Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni la Turchia ha agito in controtendenza rispetto alle economie mondiali attuando teorie economiche non ortodosse, mantenendo una politica monetaria espansiva. La teoria economica convenzionale afferma infatti che quando l'inflazione aumenta, le banche centrali la combattono alzando i tassi di interesse. Un aumento dell'inflazione significa che anche i prezzi stanno aumentando, poiché vi è troppo denaro circolante a fronte di un numero limitato di beni. La soluzione a questo problema è ridurre l'offerta di denaro, in altre parole, rendere il denaro più costoso, alzando i tassi di interesse. Nel 2022 la Banca centrale turca ha tagliato il suo tasso ufficiale di riferimento di cinque punti percentuali al 9 per cento, mentre a gennaio ha mantenuto i tassi stabili, segnalando che un nuovo taglio dei tassi di interesse potrebbe tornare all’ordine del giorno. La Banca centrale segue le direttive del presidente Erdogan che persegue una politica di bassi di interesse, nonostante gli alti tassi di inflazione. Lo scorso anno il governo ha introdotto diverse misure di soccorso per contribuire ad attutire le ricadute dell'inflazione, tra cui un tetto agli aumenti degli affitti, la riduzione delle tasse sulle bollette e l'inaugurazione di un importante progetto abitativo per le famiglie a basso reddito. (segue) (Res)