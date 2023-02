Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentando la sua prima relazione trimestrale la scorsa settimana, la Banca centrale turca ha mantenuto le sue precedenti previsioni di inflazione annuale di fine anno per il 2023 e il 2024 rispettivamente del 22,3 per cento e dell'8,8 per cento. Il presidente turco Erdogan, che cerca la rielezione alle elezioni in programma il prossimo maggio, ha affermato più volte che l'inflazione "rallenterà rapidamente" e chiuderà l'anno a circa il 20 per cento. Il presidente questa settimana ha rinnovato la sua richiesta di ulteriori tagli dei tassi, suggerendo che avrebbero ridotto l'inflazione. Il punto di vista di Erdogan sull'interazione tra tassi di interesse e inflazione ha le sue basi in una scuola di pensiero che è stata chiamata "neo-fisherismo". Questa teoria si basa sul lavoro dell'economista americano Irving Fisher e suggerisce che, in determinate circostanze (come è avvenuto nei mercati sviluppati dopo la grande crisi finanziaria), le banche centrali non sono in grado di creare inflazione tagliando i tassi di interesse. In tal senso, le banche centrali dovrebbero essere in grado di ridurre l'inflazione tagliando gli obiettivi sui tassi di interesse invece di aumentarli come imporrebbe il monetarismo ortodosso. (segue) (Res)