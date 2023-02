Turchia: l'inflazione annuale scende al 57,7 per cento a gennaio 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, tale teoria risulta di difficile applicazione in Paesi come la Turchia, caratterizzati da un’economia in via di sviluppo. Le economie in via di sviluppo non hanno sempre la credibilità per mantenere bassi i tassi di interesse di fronte all'aumento dell'inflazione. Quando limitano i tassi di interesse, rischiano di perdere la fiducia degli investitori e le loro valute subiscono il danno maggiore, come avvenuto appunto con la lira turca che dal 2014 al 2021 ha perso quasi l'80 per cento del suo valore, di cui il 35 per cento nel solo 2021. Tale situazione ha reso per la Turchia più difficile onorare il proprio debito in valuta estera e aumentato i prezzi delle importazioni, soprattutto di energia. La Turchia dipende per circa il 74 per cento dall’estero per il proprio fabbisogno energetico. (Res)