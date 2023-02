Energia: Simson, raddoppio Tap può avvenire entro il 2027 se c'è domanda di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci sarà la domanda da parte del mercato, il raddoppio del Tap può essere realizzato entro il 2027. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, nel corso di una conferenza stampa a margine della nona riunione ministeriale del consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas a Baku. "Esiste un piano che prevede il raddoppio della capacità del gasdotto, da 10 a 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno, entro il 2027", ha detto. "Abbiamo mappato la domanda in Europa e sappiamo che le esigenze di interconnessione devono ancora essere rafforzate. Alcune di esse si trovano nell'Unione europea. Prevediamo alcuni investimenti necessari a tal fine", ha aggiunto. "Se parliamo di espansione del gasdotto, tecnicamente non è un esercizio così impegnativo come la costruzione di una nuova infrastruttura o di un nuovo corridoio", ha continuato Simson. "Se c'è una domanda, se c'è una produzione qui in Azerbaigian o insieme ai vostri vicini della regione del Caspio, non ho dubbi che questa espansione possa avvenire entro il 2027", ha concluso. (Beb)