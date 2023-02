Venezuela-Iran: ministro Esteri Abdollahian in visita a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Amir Abdollahian, è arrivato in Venezuela, seconda tappa del suo tour in America latina, dopo la visita in Nicaragua. Il ministro è stato accolto dall’omologo venezuelano, Yvan Gil. “Ci impegniamo a continuare a rafforzare la nostra cooperazione strategica in difesa della sovranità e dell'autodeterminazione", ha scritto il ministro sul suo account Twitter. Lo scorso novembre Iran e Venezuela hanno firmato sei memorandum di intesa in diverse aree per dare impulso a progetti bilaterali in campo scientifico e tecnologico. La firma è avvenuta nel quadro della IX commissione mista Iran-Venezuela a Teheran, cui ha partecipato il ministro dei Trasporti del Venezuela, Ramón Celestino Velásquez Araguayán. Gli accordi, si legge, riguardano tra le altre cose la formazione scolastica, le nanotecnologie, le biotecnologie e la petrolchimica. (Vec)