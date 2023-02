Ex Ilva: Bonelli (Avs), scudo penale e dichiarazioni Bonomi inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente di Confindustria Bonomi "sono francamente inaccettabili, così com'è inaccettabile lo scudo penale a Taranto". Lo dichiara in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli. "Lo ribadiamo ancora una volta: lo scudo penale è una vergogna e chi commette reati contro la salute e l'ambiente non può avere l'immunità penale. È una concezione feudale del diritto ed è la stessa che ha costretto le cittadine e i cittadini di Taranto a vivere in un dramma", sottolinea Bonelli, che prosegue: "La popolazione tarantina e i lavoratori dello stabilimento, in questi anni, hanno pagato un prezzo altissimo in termini di salute e, purtroppo, di vittime causate dalla malagestione dell'acciaieria. Da troppo tempo si attendono le bonifiche mai realizzate e la conversione della fabbrica, così come avvenuto a Bilbao in Spagna o nel bacino della Ruhr in Germania". (segue) (Rin)