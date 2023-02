Usa: Ftc sta preparando una causa antitrust contro Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione federale per il commercio (Ftc) si sta preparando ad annunciare una causa legale contro Amazon per violazione delle norme antitrust, a causa di alcune pratiche che l’agenzia avrebbe considerato anticoncorrenziali. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la tempistica della causa non è ancora stata definita, e che la commissione potrebbe anche decidere di non procedere. Secondo le fonti, negli ultimi giorni non ci sarebbero stati incontri tra rappresentanti di Amazon e i commissari della Ftc, che già da qualche anno sta esaminando il comportamento tenuto dal colosso fondato da Jeff Bezos nei confronti dei concorrenti che vogliono vendere i propri prodotti sulla piattaforma. (Was)