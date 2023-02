Migranti: Meloni, non si può affidare la gestione dell'immigrazione ai trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affidare l’immigrazione ai trafficanti non è gestire il fenomeno con responsabilità e solidarietà. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. “Il tema dei profughi e il tema della migrazione sono materie diverse. In questi anni sul fronte sud le due cose si sono sovrapposte e questo fa sì che nella stragrande maggioranza dei casi chi arriva in Italia non ha diritto alla protezione”, ha detto Meloni, secondo cui questo crea “difficoltà a chi ha diritto di protezione”. “Più le tue quote di immigrazione sono coperte da chi entra illegalmente e meno potrai aiutare chi entra legalmente. Per questo sono d’accordo con Scholz sul dialogo con i Paesi di partenza”, ha detto Meloni. “Non credo che aiutare questa gente, i trafficanti, ad arricchirsi sia il modo per affrontare la questione con responsabilità”, ha aggiunto. “Sono disponibile ad aprire i consolati per far fare domande regolari e distribuire chi può entrare, ma una cosa diversa è far gestire l’immigrazione, mescolando regolari, irregolari e migranti economici come se fossero la stessa cosa. E oggi abbiamo anche un problema di sicurezza e siamo richiamati alla responsabilità”, ha aggiunto. (Geb)