Sicurezza: Meloni, Italia è oggetto di attacchi anarchici, problema sottovalutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha un problema "che mi pare venga sottovalutato: uno Stato oggetto di attacchi da parte di anarchici dentro e fuori dai confini nazionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. “L’obiettivo è rimuovere il carcere duro, un istituto fondamentale nel nostro sistema giudiziario. È un obiettivo anche della mafia. Le minacce contro i rappresentanti dello Stato italiano stanno aumentando e il dibattito in Italia è su un altro livello: di fronte a una minaccia che non sappiamo dove può portarci se non governata penso che dovremo ragionare a un livello più alto. (Geb)