Veneto: Slc Cgil, domani sit in davanti a uffici Poste italiane a Mestre per mancate tutele lavoratori

- Chiediamo a Poste italiane "di mettere in primo piano le lavoratrici e i lavoratori, che non sono dei pacchi postali da spostare da un posto all'altro, e di mettere in campo i percorsi di mobilità e le trasformazioni part time/full time che risolverebbero gran parte delle problematiche in corso". A dichiararlo è la Slc Cgil Veneto che per domani mattina ha annunciato un sit in davanti alla sede delle poste in Via Torino, a Mestre. Il sindacato infatti protesterà, come si legge in una nota, "contro il mancato rispetto degli accordi aziendali e l'indisponibilità a sospendere l'avvio della riorganizzazione, che parte senza le tutele previste e senza la copertura dei servizi. Questo atteggiamento di ostilità viene pagato dai lavoratori più deboli, costretti ad affrontare pendolarismi abnormi, con danni per la loro salute, il loro salario e con un inutile ed evitabile impatto ambientale correlato". (Rev)