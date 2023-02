Ue-Usa: Scholz, no a gara dei sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue non deve impegnarsi in una “gara dei sussidi” con gli Stati Uniti, che “tanti non reggerebbero”. Questo “non è l’obiettivo”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che sta tenendo con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Berlino. In questo modo, il capo del governo federale ha commentato la risposta dell’Ue alla legge per la riduzione dell’inflazione in vigore negli Usa. (Geb)